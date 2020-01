Catania, trattativa ben avviata per Fornito al Picerno

L'obiettivo del calciomercato invernale del Catania è sfoltire la rosa ed effettuare una robusta "cura dimagrante" in tema di ingaggi. Tra i partenti c'è Giuseppe Fornito, centrocampista, ai margini del progetto della società etnea. Il calciatore, classe 1994, secondo quanto apprende IAM Calcio Catania, sarebbe vicino al Picerno, formazione lucana neopromossa in Serie C. La squadra di Giacomarro è alla ricerca di un profilo per la mediana e Fornito, zero presenze in campionato in questa stagione e una sola in Coppa Italia Serie C con il Catania, sarebbe la pedina ideale.

