Bucolo, l'agente: "E' in uscita, valutiamo diverse offerte"

Il Catania è attivo soprattutto in uscita. Tante le voci di mercato che sono venute fuori riguardante il futuro di Rosario Bucolo, esperto centrocampista classe 1988, di proprietà del clubrossazzurro. Diverse le società accostate al suo profilo, a partire da Potenza e Picerno, fino ad arrivare alla Virtus Francavilla e soprattutto Sicula Leonzio. Al netto di ciò, quest’oggi ha dato la propria disponibilità ai nostri microfoni il suo agente, Alessandro Cicchetti, il quale ha dichiarato: "Il calciatore fa parte della lista in uscita, quindi vorremmo valutare le diverse offerte per mettere in condizione Rosario di avere una situazione professionale giusta. Confermo il forte interessamento del Potenza. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni".

Articolo a cura di Simone Cataldo

