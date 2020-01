Milan, il ruggito di Ibra: "Farò saltare ancora San Siro"

Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Linate, accolto da Zvonimir Boban. Terminate le visite mediche, ci sarà la tanto attesa firma sul contratto che renderà ufficiale il suo ritorno al Milan.

Queste le prime parole di Zlatan: "Sono molto contento di questo mio ritorno. Per me è una grande emozione". "L'ho sempre detto che questa è casa mia e finalmente sono tornato". Ai tifosi, subito un messaggio per tornare a sognare: "Sto aspettando tutti a San Siro, farò saltare lo stadio come in passato".

La presentazione di Zlatan si terrà domattina, 3 gennaio. Lunedì sarà presente a San Siro ma solo in veste di spettatore per Milan-Sampdoria (ore 15.00), mentre il suo debutto in campo dovrebbe verificarsi il 15 gennaio, in Coppa Italia, nel match contro la Spal.

In Serie A il bomber svedese ha collezionato, in totale, 219 presenze, 122 gol e 46 assist. Ora i tifosi del Milan non sognano altro che vedere queste statistiche incrementarsi, a suon di gol e vittorie. Sarebbe anche ora.