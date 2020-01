Inter: sogno Eriksen, in scadenza col Tottenham

Christian Eriksen, centrocampista danese classe '92 (27 anni), ormai al termine della sua avventura con il Tottenham, potrebbe vestire nerazzurro. O almeno, questo è il sogno della dirigenza dell'Inter, che tenterà di convincere il giocatore ad approdare a Milano grazie ad un ricco contratto (circa 10 milioni di euro a stagione).

Il Tottenham, dal canto suo, comprensibilmente, farà di tutto per non perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate, cercando di venderlo al miglior acquirente già in questa sessione invernale (per lui si sarebbero già fatte avanti Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid). L'attuale costo del cartellino di Erisken si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifre tutt'altro che inaccessibili per i club menzionati.

Con la maglia del Tottenahm Eriksen ha collezionato 300 presenze, segnando 69 gol e realizzando 89 assist. Con la sua Nazionale ha realizzato 31 gol in 95 presenze (esordio nel marzo del 2010). Prima della sua avventura in Premier League, Eriksen ha vestito la maglia dell'Ajax, club con il quale ha disputato 163 partite, segnando 32 gol e siglando 65 assist.