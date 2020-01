Catania, la trattativa per la cessione prosegue. Le ultime

La trattativa per la cessione del Calcio Catania? C'è, ma non è possibile, al momento, riuscire a capire quali saranno i tempi che, precisa una fonte ad IAM Calcio Catania, non saranno rapidissimi.

Non si può parlare, ad oggi, di una cessione del Catania imminente. Ci sono dei passaggi tecnici da rispettare (anche di fronte ad una volontà precisa sia di acquisto che di vendita) e il cartello di imprenditori vuole fare le cose per bene (oltre a dover presentare le credenziali economiche da primario istituto di credito italiano come richiesto dal patron Nino Pulvirenti, assieme alla manifestazione di interesse per intavolare la trattativa finale).

Gli imprenditori che dovrebbero avere la maggioranza delle quote della futura società (uno afferente al ramo della grande distribuzione, un altro al settore assicurativo) vogliono capirne di più e presto, prestissimo, inizieranno gli incontri (uno si è già svolto, ndr.). Non ci sono solo aspetti economici da rispettare, ma bisogna anche capire cosa ne sarà dell'attuale asset dirigenziale del club di Via Magenta: chi rimarrà dell'attuale gruppo dirigente? Quale ruolo avranno i due esponenti del mondo del calcio? (un ex giocatore del Catania e un altro che ha militato in una squadra di Serie A). Ancora è presto per dirlo. Anche in caso di cessione della società in tempi ragionevolmente brevi (allo stesso attuale si può ipotizzare anche che l'attuale proprietà faccia il calciomercato di gennaio) il passaggio sarà graduale, non certo traumatico.

Affascina l'idea di un azionariato diffuso, sullo sfondo è considerata la situazione del Lecce (passato dalla C alla A) con più azionisti al comando, ma ancora siamo alle fasi iniziali di una trattativa che, comunque, lo ribadiamo, senza fantomatici lanci di agenzie, tweet, comunicati stampa o interviste, esiste.

Nei prossimi giorni se ne capirà di più in un senso o nell'altro.

