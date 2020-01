Di Molfetta, l'agente: "Aspettiamo il club. Offerte da grandi squadre"

Una delle possibili cessioni da parte del Catania potrebbe essere quella relativa a Davide Di Molfetta, ala d’attacco classe 1996. L'ex Piacenza dopo soli sei mesi potrebbe dire addio alla compagine etnea. Approdato lo scorso luglio ai piedi dell'Etna, il giocatore potrebbe approdare in un’altra piazza, viste le note difficoltà societarie ed economiche della società. Questa indiscrezione ci è stata fornita dal suo agente, Giovanni Bia, il quale ai microfoni di IamCalcio Catania ha dichiarato: “Al momento siamo in attesa di riscontri da parte della società per quanto riguarda il futuro di Di Molfetta a Catania. Perciò attendiamo degli sviluppi, visti anche gli interessamenti di club importanti per lui, quali Empoli, Pordenone e Pisa. Al netto di ciò valuteremo nei prossimi giorni assieme alla società il da farsi e soprattutto ciò che è meglio per il calciatore”.

Articolo a cura di Simone Cataldo

