Catania, su Pinto piomba la Reggina. Leonzio per Bucolo e Catania

In attesa di capire cosa accadrà sul fronte societario (clicca qui per le ultime notizie), il Catania è impegnato anche sul fronte delle cessioni. Il Potenza, come scritto già nelle scorse ore, è sulle tracce di Rosario Bucolo, ma sul centrocampista, classe 1988, secondo quanto apprende IAM Calcio Catania, c'è l'inserimento della Sicula Leonzio che potrebbe spuntarla al photofinish. Bucolo, infatti, potrebbe preferire rimanere in Sicilia e spostarsi di qualche chilometro: da Catania a Lentini. Alla squadra bianconera piace anche un altro rossazzurro: si tratta di Emanuele Catania. Per il terzino sinistro Giovanni Pinto, invece, c'è da registrare il sondaggio della Reggina: una trattativa, però, che deve fare i conti anche con le esigenze di organico a disposizione di Cristiano Lucarelli. Il giocatore, con un contratto in scadenza nel 2021, però, potrebbe davvero lasciare la squadra siciliana già a gennaio.

