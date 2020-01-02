La Vultur torna a vincere dopo quattro edizioni: è la più titolata - I AM CALCIO ITALIA

La Vultur torna a vincere dopo quattro edizioni: è la più titolata

La Vultur campione della Coppa Italia
La Vultur campione della Coppa Italia
PotenzaCoppe

ALBO D'ORO COPPA ITALIA ECCELLENZA BASILICATA

1991-92 MELFI

1992-93 PIGNOLA

1993-94 ARMENTO

1994-95 VILLA D'AGRI

1995-96 ANGELO CRISTOFARO 

1996-97 POLICORO

1997-98 PESCOPAGANO

1998-99 MATERASASSI

1999-00 GAETANO SCIREA MATERA

2000-01 PISTICCI

2001-02 ASC POTENZA

2002-03 HORATIANA VENOSA

2003-04 ABRIOLA

2004-05 SPORTING GENZANO

2005-06 AVIGLIANO

2006-07 AVIGLIANO

2007-08 IRSINESE

2008-09 MURESE

2009-10 FORTIS MURGIA

2010-11 ANGELO CRISTOFARO

2011-12 ATLETICO POTENZA

2012-13 VIGGIANO

2013-14 AZ PICERNO

2014-15 VULTUR RIONERO

2015-16 VULTUR RIONERO

2016-17 MOLITERNO

2017-18 SOCCER LAGONEGRO

2018-19 GRUMENTUM VAL D'AGRI

2019-20 VULTUR

Biagio Bianculli

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