Catania, ecco tutti i nomi della cordata di imprenditori

Chi sono gli imprenditori che vogliono acquistare il Catania? Così come segnalato da IAM Calcio Catania nei giorni scorsi si tratta di due figure con interessi nel tessuto economico italiano. Il 35% passerebbe in mano a ItalPizza, società che concentra tutte le sue attività produttive in Emilia Romagna, il 35%, invece, passerebbe all'AON, multinazionale afferente al settore assicurativo, mentre il restante 20% sarebbe appannaggio del gruppo di sponsor che sostengono il Catania.

La cordata non sarebbe interessata solo alla squadra, ma anche al centro sportivo di Torre del Grifo (pagamento di un mutuo trentennale a 150mila euro al mese). I debiti attualmente in essere del Catania ammonterebbero a circa 20 milioni: 15 con l'Erario e 5 con i fornitori.

Lo statuto della nuova società è già stato redatto e prenderebbe come spunto quello del Lecce (con la forma dell'azionariato diffuso).

Tra i personaggi di spicco che fanno parte del progetto troviamo: Maurizio Pellegrino, Davide Baiocco, Massimo Mauro e Fabio Pagliara, attuale segretario Fidal (federazione italiana di atletica leggera), che sarebbe in pole position per la figura di presidente.

