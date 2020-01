Tutto su ItalPizza, la società interessata al Catania

Sono state svelate le due società che farebbero parte della cordata di imprenditori interessati all'acquisto del Calcio Catania.

Una di queste, con quota al 35%, è ItalPizza, azienda alimentare italiana specializzate nalla produzione di pizze surgelate e non attiva nell'Emilia Romagna. ItalPizza è stata fondata nel 1991 da Cristian Pederzini, classe 1961.

Gli stabilimenti si trovano alle porte di Modena, in uno dei distretti industriali più ricchi dell'Emilia Romagna. Attualmente conta più di mille addetti. Dopo essere stata ceduta nel 2008 ad un gruppo inglese, leader nella produzione di prodotti freschi (la Bakkavor), nel 2015 il fondatore, Cristian Pederzini, torna nuovamente in possesso del 100% delle azioni, tramite la Dreamfood, con la volontà di rilanciare il marchio ed una produzione italiana sul mercato nazionale. Il fatturato dell'azienda è in continua crescita e al 2018 è arrivato a 140 milioni di euro (il doppio rispetto al 2017). L'azienda si prepara a chiudere il consolidato 2019 con una crescita del fatturato superiore all'11%, attorno ai 150 milioni di euro, con un 65% di export in 55 Paesi.

ItalPizza fonda il suo business soprattutto all'estero con il 65% di quota del mercato (esportazioni in Usa, Corea, Giappone, Russia, Sud e Centro America, Australia). La produzione di pizza per conto terzi è il suo business principale: attualmente è il fornitore chiave di pizze per tutti i maggiori gruppi della Gdo nazionale e internazionale. Dunque si può ben definire una "pizzeria industriale" più che un'industria di pizze con 500mila pizze prodotte al giorno (200mila in più rispetto al 2015).

Il modello di successo di ItalPizza è "è basato sulla capacità di industrializzare il processo artigianale, con un impasto lievitato per oltre 24 ore, poi steso e farcito tutto a mano e cotto in forno a legna", ha detto Pederzini in un'intervista al Sole 24 Ore lo scorso maggio.

Proprio alcune settimane fa, la Italpizza ha rilevato il 30% del capitale di Italgelato di Camisano Vicentino, attraverso la holding proprietaria Dreamfood, con l'opzione per arrivare al 45% già il prossimo anno. Punti di forza di Italgelato è il grande stabilimento di 8mila metri quadri, tra Vicenza e Padova, in grado di quadruplicare velocemente gli attuali volumi (chiuderà il 2019 con poco meno di 5 milioni di euro di fatturato e una ventina di dipendenti).

Italpizza, dopo i 22 milioni di investimenti, realizzati negli ultimi due anni per potenziare le linee produttive, ha in cantiere un polo logistico da 25 milioni di euro.

Non mancano, però, anche i punti oscuri. Così come segnala Il Fatto Quotidiano, in un articolo di gennaio 2019, ItalPizza è finita nel mirino delle organizzazioni sindacali per diverse pratiche scorrette: contratti irregolari, turni di lavoro massacranti, comunicati via sms a poche ore dall'inizio del lavoro (leggi anche l'articolo di Internazionale).

Lo scorso 27 novembre è stato firmato un accordo tra la società e le organizzazioni sindacali per il futuro di oltre 280 lavoratori. L'accordo approvato "tutela dal punto di vista economico e contrattuale i lavoratori soggetti al cambio appalto previsto. Ai 284 lavoratori viene garantita la continuità occupazionale, il pagamento completo delle spettanze entro il 15 marzo e il rimborso della quota sociale. Inoltre dall'1 gennaio ci sarà un aumento dell'attuale paga base contrattuale fino al raggiungimento del 90% della retribuzione del contratto nazionale della logistica, per poi passare definitivamente al 100% dall'1 luglio del 2022".

