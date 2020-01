Tutto su AON, la società interessata al Catania

Non solo ItalPizza, società leader nella produzione di pizza surgelata (oltre 140 milioni di euro di fatturato), ma c'è anche un'altra società ad essere interessata al Catania. Si tratta di AON, società multinazionale attiva nel settore delle assicurazioni (una dei leader del settore).

AON è nata nel 1982 a Chicago, ma, attualmente, ha la sede principale a Londra. Al 2019 conta più di 70mila dipendenti ed opera in oltre 120 paesi con un fatturato di oltre 11 miliardi di euro. I settori, all'interno dei quali lavora, sono risk management, brokeraggio, assicurazione del credito e riassicurazione, risorse umane ed outsourcing.

Aon è presente in 120 Paesi in Europa, America, Asia, Africa ed Oceania e conta su una rete di circa 500 sedi a livello globale. Il gruppo è attivo in Italia dal 1999 con AON Italia srl, la divisione italiana è diretta da Carlo Clavarino.

Il gruppo è presente in Italia con 27 uffici situati in 26 città in tutto il territorio nazionale e oltre 1.300 dipendenti. Aon è molto attivo nello sport: è stato partner dell'Olimpia Milano di basket, sponsor di maglia del Manchester United (dal 2009 al 2014) e fino al 2019 è stato jersey sponsor del Parma.

