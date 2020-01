Catania, la trattativa per la cessione a punto di svolta. Le ultime

Non siamo all'ultimo chilometro, ma nelle ultime ore c'è stata una decisa accelerata per la cessione del Calcio Catania da Finaria, società che fa riferimento all'attuale patron Nino Pulvirenti, alla cordata di imprenditori (70% composta da ItalPizza e AON più il 30% composta da azionisti locali tra cui gli attuali sponsor e creditori del club rossazzurro).

Non è escluso che nei prossimi giorni, secondo quanto apprende IAM Calcio Catania, si possa stipulare già un contratto preliminare di acquisto dopo la presentazione dell'offerta (tra oggi e domani potrebbe essere la giornata chiave). Da segnalare che le credenziali bancarie emesse da un primario istituto bancario sarebbero già pronte. Dopo la presentazione dell'offerta la palla passerebbe all'attuale proprietà che dovrebbe, poi, valutare se accettare o meno. Lo statuto della nuova società è già stato redatto e prenderebbe come spunto da quello del Lecce (con la forma dell'azionariato diffuso).

I nomi

Approfondimenti

Tutto su ItalPizza, società interessata al Catania

Tutto su AON, la società interessata al Catania

Si conferma, però, quanto già scritto ieri. Il passaggio di consegna non sarà brutale, ma graduale e non è escluso, allo stato attuale, che la sessione di calciomercato invernale si faccia in un contesto di compresenza. Da chiarire, anche, numerosi passaggi tecnici e burocratici (gestione di Torre del Grifo, dello stadio Massimino, buonuscita degli attuali dirigenti etc...).

L'idea che sta prendendo quota, secondo le ultime informazioni raccolte, è quella di un affiancamento per la gestione amministrativa e sportiva nella fase iniziale, provando già a fare bene nell'attuale stagione (anche se il Catania è al settimo posto). L'obiettivo nel breve e medio termine è creare basi solide per la prossima stagione, sfruttando anche la sessione invernale di mercato, per agire in sinergia.

In trepidante attesa, in particolare, i tifosi rossazzurri che attendono speranzosi il passaggio di consegne per ritornare in massa a colorare gli spalti del Massimino.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio