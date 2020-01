Catania, l'assessore Parisi: "Cordata? Offerta tra oggi e domani"

Sergio Parisi, assessore allo sport del Comune di Catania, ha parlato ai microfoni di "Pianeta Catania" in onda su Radio Amore Dance.

Ecco quanto dichiarato sulle ultime vicende societarie che riguardano il club etneo: "La posizione dell'amministrazione? Siamo stati contattati, ho parlato più volte con chi rappresenta questa cordata. Noi abbiamo dato disponibilità ma non siamo entrati nel merito nei numeri. So che l'offerta sarà proposta da oggi e domani. Poi valuteremo la bontà del progetto. I numeri usciti sulla stampa? Il mutuo è nei programmi del Catania, so che sono state rispettate le scadenze, ma ad oggi non abbiamo avuto segnali che hanno coinvolto la squadra. Tutti sperano in una dirigenza che riporti il Catania ad alti livelli. Ma bisogna stare calmi, confidiamo in un progetto serio. Personaggi locali? Sicuramente sono nomi importanti che sposo in pieno. C'è stato un grande senso di responsabilità del Catania, al di là del messaggio WhatsApp inviato ai giocatori. Ma la società ha onorato tutti gli impegni e la squadra ha ripreso ad allenarsi. Noi abbiamo incontrato i rappresentanti di questa cordata negli ultimi 15 giorni, stiamo monitorando ma non possiamo entrare nel merito della trattativa. Non so se Follieri sia uscito di scena o meno. La questione stadio? Ne abbiamo parlato e abbiamo ribadito la disponibilità per migliorarne la fruizione e i servizi. Percorso simile a Udine o Bergamo? Sono realtà diverse quindi è difficile paragonarle. Bisogna lavorare insieme per capire criticità e potenzialità. Abbiamo parlato della gestione del manto erboso e dei bagni. Maurizio Pellegrino? Secondo me è la figura perfetta, è stato un grande giocatore ed allenatore del Catania".

