Cessione Catania, Pagliara: "Modello è azionariato diffuso"

Fabio Pagliara, segretario nazionale Fidal, è intervenuto ai microfoni di "Pianeta Catania" in onda su su Radio Amore Dance, per parlare della nuova cordata di imprenditori interessati all'acquisto del Catania: "Ho ricevuto una chiamata da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Una telefonata garbata e formale perché segue con attenzione le vicende sul Catania. Io punto di riferimento di questa cordata? Innanzitutto bisogna essere seri e cauti. Se posso fare qualcosa per la città bisogna rischiare e credo che la vecchia dirigenza voglia che siano rispettati certi criteri. Prendere come modello quello del Lecce ha delle complessità, ma se non ci sono imprenditori che da soli possono acquistare il Catania, la strada giusta è quella dell'azionariato diffuso. La parte tecnico-calcistica verrà sviluppata da Maurizio Pellegrino, poi i commercialisti nelle prossime 48 ore avanzeranno le credenziali bancarie alla società e mostrare la proposta".

Pagliara ha poi aggiunto: "E' una lotta contro il tempo: per il mercato, la corsa per i play-off. Si parla di un investimento che non è sotto i 30 milioni di euro, l'indebitamento c'è. Oggi è un'operazione di salvataggio, su questo dobbiamo concentrarci. Mi auguro che la solidità del gruppo siano adeguate per il Catania. Ci sarà la presenza del dottore Di Fazio, parliamo di un comitato promotore importante. Non so ancora se sarò il presidente di questo comitato. Giusto l'atteggiamento del Catania che chieda le giuste garanzie bancarie, questo è il nostro primo punto. Noi vogliamo essere seri e onesti. Mostrare le possibilità e quello che possiamo fare. Italpizza e Aon? Anche se ci saranno più soci chi non fa bene il suo lavoro verrà mandato via. Non cambia nulla avere un investitore o 20. La capacità d'intervento dovrà essere immediata sul mercato. Il passaggio può essere dilazionato nel tempo, ma sul mercato si interverrà immediatamente. Voltare pagina sul management attuale? E' evidente che parlando di un modello diverso, ci saranno persone diverse. Si tratta di una logica normale. I tempi? Corsa contro il tempo, nel giro di una settimana capiremo la disponibilità del Catania e come pagare e superare i debiti. Avere una diligence di tutto rispetto dà credibilità a tutta l'operazione. Questione stadio? L'idea di fondo è quella di studiare una convenzione lunga per fare interventi di ristrutturazione a carico della società. Si dovrà aprire un tavolo serio con l'amministrazione, l'obiettivo è prendere delle obbligazioni sulle ristrutturazioni ma avere un accordo più economico con il Comune".

