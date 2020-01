Potenza, interessano Cerofolini e Gatto Potrebbe saltare Bucolo

Sono due le attenzioni principali del Potenza. Si tratta del classe '99 Michele Cerofolini, portiere di proprietà della Fiorentina, e nella scorsa stagione prima al Cosenza in B con due apparizioni e poi al Bisceglie dove ha totalizzato 13 presenze. Bisogna però aspettare l'uscita di Sebastian Breza che potrebbe passare al Bologna. Sul fronte attacco l'interesse è sul classe '94 Alessandro Gatto, 5 gol in 17 partite, con la maglia del Bisceglie, e con esperienze nella Salernitana, Modena, Monopoli, Sudtirol, Juve Stabia e Arzachena. Sta diventando difficile al trattativa con il centrocampista del Catania Rosario Bucolo sul quale è in vantaggio la Sicula Leonzio.