AON precisa: "Non siamo coinvolti nella trattativa per il Catania"

La multinazionale del settore assicurativo AON, in una nota, precisa di non essere coinvolta nella trattativa per rilevare il Calcio Catania, così come rivelato da La Sicilia nell'edizione odierna. Ecco la nota stampa divulgata dalla divisione della società inglese: "In merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di informazione, Aon precisa di non essere in alcun modo coinvolta nelle trattative per rilevare il Catania Calcio".