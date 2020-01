Superando al photofinish il Potenza, la Sicula Leonzio ha chiuso dal Catania l'acquisto del centrocampista, classe 1988, Rosario Bucolo, che lascia la squadra rossazzurra dopo che nel 2016 era arrivato in Sicilia dal Catanzaro. Bucolo, n carriera ha giocato anche per l’ACR Messina e per il Milazzo. A breve l'ufficialità: cessione a titolo definitivo con contratto valido fino al 2021.