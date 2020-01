Cessione Catania, ecco la prima offerta a Pulvirenti

La trattativa per la cessione del Catania continua spedita e già oggi (al massimo domani) potrebbe arrivare la prima manifestazione d'acquisto con relative credenziali rilasciate da primario istituto di credito. La nuova cordata interessata al Catania si fa avanti: stamane, con atto notarile, è stato costituito il "Comitato promotore per l'acquisizione del Catania Calcio".

La cordata pronta a rilevare la proprietà della società da Nino Pulvirenti sarebbe formata, secondo indiscrezioni, da due soci di maggioranza al 35% e da un gruppo di attuali sponsor del club per il restante 30%.

Secondo quanto riportato dalla Tgr Sicilia, sul piatto potrebbe essere messa un'offerta da circa 30 milioni di euro.

Gli avvocati della società invieranno nelle prossime 48 ore una PEC ai legali rappresentanti del Catania per manifestare l'interesse all'acquisto Con la stessa email la cordata esibirà anche le garanzie bancarie di un primario istituto di credito italiano per 30 milioni di euro, come richiesto.

Se i vertici del club saranno d'accordo, si aprirà il tavolo di trattativa che dovrà avere tempi necessariamente stretti.

La due diligence, cioè l'esame accurato dei bilanci del club di Torre del Grifo sarà accurata e una delle condizioni irrinunciabili è che le conclusioni vengano certifcate da Deloitte, una delle più importanti società di auditing del mondo.

IL COMITATO - Il comitato promotore è composto da Fabio Pagliara, nel ruolo di presidente, Antonio Paladino, nel ruolo di vice presidente, Girolamo Di Fazio, nel ruolo di tesoriere e Maurizio Pellegrino, nel ruolo di segretario.

"L’obiettivo primario del comitato – spiegano Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino – è il bene del calcio catanese e del suo indotto, ma anche la salvaguardia della matricola a cui tutti gli sportivi catanesi sono legati. Anche per questo motivo chiediamo assoluta riservatezza per garantire il rispetto delle parti in causa e di tutti i soggetti coinvolti. Il primo passo del comitato sarà quello di inviare a Finaria la pec con la manifestazione di interesse. Smentendo categoricamente tutti i nomi di illustri personaggi del mondo dello sport, di aziende e imprenditori accostati nelle ultime ore dagli organi di stampa al progetto del comitato, vogliamo precisare come, nel momento in cui ci saranno delle concrete novità in merito, saranno prontamente comunicate ai media e ai numerosi e appassionati tifosi del Calcio Catania".

