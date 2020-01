UFFICIALE - Catania, Manneh ritorna in rossazzurro

Kalifa Manneh ufficializza il suo addio alla Carrarese con un post sul proprio profilo Instagram ("Grazie di tutto, è stata una bellissima esperienza") Per l'esterno, nativo del Gambia, classe 1998, un'esperienza calcistica durata solo sei mesi.

Manneh ha collezionato 15 presenze (6 delle quali da titolare) e un gol (al debutto contro il Pontedera) con la maglia della formazione toscana- L'ultima apparizione in campo in una gara ufficiale risale al 25 novembre (33 minuti nella partita persa in trasferta con l’Albinoleffe).

Il calciatore, il cui cartellino è di proprietà del Catania, torna a disposizione di Cristiano Lucarelli che potrà puntare sulle sue capacità per il proseguimento della stagione.

LA NOTA DELLA CARRARESE - Con una nota apparsa sul sito ufficiale, "la Carrarese Calcio 1908 rende noto la risoluzione dell'accordo di prestito del calciatore Kalifa Manneh che, pertanto, torna a disposizione della società Calcio Catania, proprietaria del cartellino. La società di Piazza Vittorio Veneto ringrazia l'atleta per la professionalità mostrata indossando la maglia azzurra augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera agonistica sportiva".

