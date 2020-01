Biondi, l'agente: "Piace in B, ma il Catania non vuole venderlo"

Tra le note positive di questo inizio di stagione del Catania c'è il giovanissimo Kevin Biondi. Dopo aver giocato qualche gara con Andrea Camplone, il giocatore, cresciuto nel vivaio rossazzurro, ha trovato grande spazio con Cristiano Lucarelli. Sono arrivati anche due reti oltre a delle prestazioni di alto livello, elementi che hanno attirato l'attenzione di diversi club. Alessandro Cicchetti, procuratore dell'esterno classe '99, è intervenuto ai microfoni di IamCalcio Catania spiegando le vicende di mercato che riguardano il proprio assistito: "Non credo che lui possa andar via nella sessione di gennaio. Penso che il Catania si priverà delle prestazioni di Kevin solo se ci dovessero essere offerte economiche importanti. Per il momento difatti il club non ha messo in discussione la sua posizione e sembra volerlo trattenere. Nonostante ci siano accesi i riflettori di club di Serie B su di lui, allo stesso tempo non è un giocatore in uscita. Ovviamente il calciomercato è lungo e visti questi interessamenti può accadere di tutto”.

Intervista a cura di Simone Cataldo

