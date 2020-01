Juve, Szczesny: "Presi troppi gol, ma ora pronti a ripartire"

Wojciech Szczesny è tornato a parlare della sua Juventus alla ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Cagliari (lunedì 6 gennaio, alle ore 15.00).

"C'è ancora delusione perché abbiamo perso un trofeo", esordisce l'estremo difensore del Club Campione d'Italia. "Ma abbiamo parlato tra di noi e siamo pronti a ripartire, per vincere tutti i trofei possibili in questo 2020. In genere è la squadra che subisce meno gol a vincere il Campionato, e noi abbiamo la qualità per farlo accadere. Dobbiamo ritrovare la voglia di lottare e soffrire".

La Juventus guida la Serie A a quita 42 punti, come l'Inter, che ha perso però il primo scontro diretto della stagione. I bianconeri hanno realizzato 31 gol e ne hanno subiti 17.