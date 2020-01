Lazio: Cataldi e Immobile vicini al recupero

Può sorridere, con cauto ottimismo, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. Cataldi e Immobile, infatti, son tornati ad allenarsi in vista della trasferta sul campo del Brescia (Domenica, dalle ore 12.30).

Ciro Immobile, in particolare, aveva spaventato ambiente e tifosi per una forma influenzale che si è poi rivelata più leggera di quanto si pensasse. Oggi il bomber azzurro ha svolto l'intero allenamento di preparazione al prossimo match di campionato ed è pronto a scendere in campo contro le Rondinelle.

La Lazio è 3° in Serie A grazie ai 36 punti conquistati nelle prime 16 giornate (una partita da recuperare). Ciro Immobile guida la classifica cannonieri con 17 gol segnati (2° Lukaku a quota 12, 3° Joao Pedro ad 11).