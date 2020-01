Catania, Manneh: "Torno a casa, grazie ai tifosi per affetto"

Kalifa Manneh torna al Catania dopo il prestito semestrale alla Carrarese. L'attaccante gambiano, al sito ufficiale rossazzurro, commenta così il suo ritorno: "Torno a casa e sono felice di poter indossare nuovamente la maglia del Catania, che è sempre stata nel mio cuore. L’esperienza vissuta a Carrara è stata utile e mi ha permesso di crescere: ho trovato spazio, da titolare o da subentrato, finché le società non hanno raggiunto l’intesa per il mio rientro. Sto bene e sono immediatamente disponibile: metterò il massimo impegno e spero di poter dare un contributo importante in questo nuovo anno. Ringrazio tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno dimostrato grande affetto e stima".

Il centrocampista si è aggregato ai rossazzurri già in occasione della seduta pomeridiana odierna. Nella stagione 2019-2020, Manneh ha collezionato 15 presenze (6 delle quali da titolare) e un gol (al debutto contro il Pontedera) con la maglia della formazione toscana. L'ultima apparizione in campo in una gara ufficiale risale al 25 novembre (33 minuti nella partita persa in trasferta con l’Albinoleffe).

