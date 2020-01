Lecce, allenamento: Meccariello rientra in gruppo

Continua la preparazione del Lecce in vista della sfida salvezza contro l'Udinese in programma il 6 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Via del Mare.

Gli allenamenti sono proseguiti nel pomeriggio con una seduta al Via del Mare, i calciatori sono stati impegnati direttamente sul campo in esercitazioni tattiche. E' tornato in gruppo Biagio Meccariello, mentre Tachtsidis è guarito dallo stato influenzale e si è allenato regolarmente.

Hanno proseguito un programma d'allenamento differenziato Calderoni che è squalificato, Gallo e Majer. I giallorossi proseguiranno la loro preparazione domani pomeriggio con un allenamento al Via del Mare sempre a porte chiuse.