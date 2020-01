Catania, con Pagliara e Pellegrino c'è anche Guerini?

Quali sono le figure pronte a sostenere la nuova cordata di imprenditori interessati al Calcio Catania? Oltre a Fabio Pagliara, già dirigente del Catania dal 2000 al 2004, c'è Maurizio Pellegrino, già giocatore e allenatore del Catania, ultimo tecnico ad aver allenato i rossazzurri in Serie A. Poi si sono fatti anche altri nomi, confermati o smentiti, come quelli di Massimo Mauro, Davide Baiocco e di Vincenzo Guerini. Proprio quest'ultimo, come segnala l'edizione siciliana de La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare ad essere un dirigente del club: l'idea, se confermata, sarebbe quella di dargli un incarico da team manager, un ruolo già svolto ai tempi della Fiorentina con i Della Valle proprietari.

