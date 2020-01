Catania, l'ex Escalante vicino alla Lazio

La gestione di Pablo Cosentino a Catania evoca brutti ricordi agli appassionati rossazzurri. Tanti gli acquisti che hanno rispettato le attese. Tra questi c'era Gonzalo Escalante, centrocampista argentino con passaporto italiano, passato a Catania senza tanti clamori (26 presenze e 1 gol nella stagione 2014-2015 in Serie B). Dopo l'avventura in sordina alle falde dell'Etna, Escalante ha giocato in Liga con la piccola formazione basca dell'Eibar.

Stagione dopo stagione, Escalante è riuscito a diventare titolare inamovibile e perfino capitano.

Su di lui si sono accesi i riflettori di squadre importanti, anche straniere. Ed è una di essa, la Lazio, ad essere riuscita ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del calciatore, molto cresciuto tecnicamente rispetto a quando era arrivato a Catania.

Secondo quanto segnala Sky Sport, Escalante chiuderà la stagione all'Eibar (148 presenze e 10 reti fin qui) e poi arriverà alla Lazio a parametro zero, da luglio.

