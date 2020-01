UFFICIALE - Lecce: ceduto Pierno in prestito al Bitonto

Prima operazione in uscita per il Lecce. In questo caso si tratta della cessione di un giovane calciatore in Serie D. Parliamo del difensore Roberto Pierno, cresciuto nelle giovanili del club giallorosso e da quest'anno aggregato nella prima squadra, che passerà la seconda parte di stagione tra le fila del Bitonto Calcio(primo nel girone H di Serie D). Questo il breve comunicato del club di Via Colonnello Costadura:

L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'U.S.D. Bitonto Calcio le prestazioni sportive del calciatore Roberto Pierno.