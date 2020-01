Benevento. Mercato senza stress: priorità per punta e difensore

Sarà una sessione di mercato senza patemi per il Benevento quella che si è aperta nelle ultime ore: il vantaggio maturato in classifica dai giallorossi sugli avversari consente al D.s. Foggia di lavorare senza assilli di sorta, pensando con tranquillità alle necessità della rosa.

Dopo l'infortunio di Antei, che è stato operato dal professor Finck e ne avrà per 7/8 mesi, la priorità è diventata coprire numericamente il vuoto lascito dall'ex Sassuolo: si cerca, quindi, un difensore duttile, possibilmente mancino, che sappia giocare sia da centrale che come esterno di difesa. Inoltre, il profilo cercato, vista la titolarità di Caldirola, il ritorno di Volta e l'esplosione di Tuia, dovrà accettare di buon grado il fatto di non essere una prima scelta nelle gerarchie di mister Inzaghi. A tal proposito, il nome circolato nelle ultime ore è quello dell'argentino, trentacinquenne, Matias Silvestre, ex Sampdoria. Dopo l'esperienza all'Empoli, Silvestre è svincolato e accetterebbe un contratto semestrale in terra sannita; su di lui, però, ci sono anche altre compagini di B come il Crotone.

Per l'attacco, il nodo da sciogliere è il rinnovo di Coda: all'attaccante di Cava de' Tirreni è stato proposto un triennale e cifre vicine alle attuali che il suo agente Galli ha definito inadeguato. Il D.s. Foggia ha lasciato intendere che la società del presidente Vigorito non si smuoverà da questa offerta lasciando, quindi, la scelta nelle mani del giocatore e del suo entourage. Lo stesso agente del calciatore ha smentito l'ipotesi di una offerta pervenuta dal Monza al suo assistito. Diversi i profili seguiti da Foggia: Donnarumma, La Mantia e Moncini su tutti con quest'ultimo particolarmente attenzionato dal club giallorosso nelle ultime ore e per il quale lo stesso D.s. sannita ha espresso apprezzamento.

Come già detto, il Benevento non ha fretta quindi potrà gestire con calma le trattative facendo tutte le opportune valutazioni caso per caso prima di procedere con la conclusione delle stesse.