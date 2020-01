Benevento. Dopo Montipò, la Serie B incorona anche Caldirola

Dopo Lorenzo Montipò, eletto miglior portiere del girone di andata, i tifosi della Serie B hanno incoronato Luca Caldirola come miglior difensore della prima parte di stagione.

Il roccioso difensore ex Werder Brema è un pilastro inamovibile nello scacchiere tattico di mister Inzaghi ed è il leader della difesa meno battuta del campionato con sole 9 reti incassate, delle quali 4 nella partita persa sul campo del Pescara.

Dal suo arrivo nel Sannio, Caldirola si è da subito imposto per personalità e carisma diventando fin da subito elemento imprescindibile per la squadra oltre che idolo per la tifoseria della Strega.