Pinto, l'agente si sfoga: "Club interessati, ma il Catania è sparito"

Nonostante i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, i giocatori appartenenti alla rosa del Catania fanno gola a numerosi club di Serie C e non solo. Il messaggio WhatsApp inviato dal sodalizio etneo ai calciatori è stato anche un invito alle società interessate a farsi avanti e avanzare eventuali richieste di mercato. Mattia Rossetti, Cristian Llama e Rosario Bucolo sono andati via, ma il capitolo cessioni non si è di certo chiuso qui. Anche la capolista Reggina ha messo gli occhi su un atleta rossazzurro: stiamo parlando di Giovanni Pinto, terzino sinistro che dopo un inizio di stagione tutt'altro che esaltante è riuscito a convincere Cristiano Lucarelli. L'ex Pescara, arrivato la scorsa estate, ha firmato un contratto fino al 2021 con il Catania ma la sua partenza non sembra così lontana.

La redazione di IamCalcio Catania ha contattato Alberto Bergossi, agente del laterale mancino classe '91 chiedendo delucidazioni sulla situazione riguardante il proprio assistito. Ecco quanto dichiarato: "Da parte della Reggina c’è stato un sondaggio, così come da Feralpisalò e Cesena. Io nel tentativo di intavolare queste trattative ho cercato di contattare i dirigenti del Catania, ma sembrano essere scomparsi nel nulla. Li ho telefonati e nessuno mi ha risposto. Dopo la lettera che hanno mandato ho cercato e tuttora sto cercando di trovare una soluzione per il calciatore, tentando anche di fare una cortesia alla società, ma ripeto, nessun dirigente risponde alle mie telefonate. Quando è giunto a noi il messaggio della famosa lettera noi abbiamo recepito che il mio assistito dovesse andar via, ma al giorno d’oggi non abbiamo ancora capito le intenzioni della società. Mi sembra di sognare".

Articolo e intervista a cura di Antonino Lo Re e Simone Cataldo

