Potenza, Caiata presenta il progetto di 50 milioni per il Lions Arena

Nella conferenza stampa indetta ieri dal presidente del Potenza Salvatore Caiata è stato illustrato il progetto del nuovo stadio Lions Area. Sarà una struttura completamente privata con un investimento di 40-50 milioni di euro per una capienza di circa 12 mila posti. Il patron rossoblu insieme al progettista Ingegner Antonio Sarricchio, ha spiegato quali sono le modalità e dove verrebbe costruito il nuovo impianto. "Questa - ha detto Caiata - è la nostra proposta fattiva di inizio anno: ora, però, per programmare abbiamo bisogno delle risposte delle Istituzioni, a partire da Comune e Regione". Attualmente il Potenza gioca nello stadio "Alfredo Viviani", costruito negli anni Trenta e con una capienza di circa cinquemila posti. "Sono ambizioso e - ha aggiunto Caiata - pensare in piccolo non fa per me: voglio pensare in grande".

DATI NUMERICI STIMATI DALL'INGEGNERE ANTONIO SARRICCHIO

Importo totale: 40-50 mila Euro

Superficie complessiva: 10,5 ettari dei quali circa 8 oggetto dell'intervento in cui ci sono due comparti uno dedicato allo stadio e un secondo alle attività di contorno. Terreno dovrebbe essere dato in comodato d'uso pluriennale.

Capienza: 12.280 posti a sedere con una realizzazione che può essere modulare partendo da 9-10 mila posti

Struttura: stadio completamente coperto, dotato di soli posti a sedere, con un impianto fotovoltaico che si sviluppa per circa 7mila mq, applicazione delle tecnologie per l'efficientamento energetico, riciclo dell'acqua piovana.

Gestione: si riducono notevolmente dopo il primo investimento

Tempi di realizzazione: al netto dei tempi burocratici la costruzione potrebbe impiegare 1,5-2 anni per lo stadio

Parcheggi: almeno circa 1000 posti auto disponibili solo lungo le arterie che costeggiano il fiume Basento oltre alle aree predisposte