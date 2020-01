Catania, la Triestina insiste per Lodi

Francesco Lodi lascerà il Catania. Centrale nel progetto tecnico di Andrea Camplone, con l'arrivo in panchina di Cristiano Lucarelli il numero 10 rossazzurro ha perso terreno. Sull'ex giocatore di Frosinone, Empoli e Udinese c'è la Triestina che con grande interesse si è fatta avanti già nelle scorse settimane. Adesso la società giuliana fa sul serio: secondo quanto rivela Gianlucadimarzio.com, c'è una trattativa in corso con la proposta di un contratto fino al 2022. In caso di promozione degli alabardati in Serie B ci sarà un prolungamento automatico dell'accordo per un ulteriore anno. Dopo Llama e Bucolo un altro centrocampista è vicino a lasciare gli etnei.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio