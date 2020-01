Didu: "Mi aspetto una gara intensa per mettere in difficoltà il Bra"

L'allenatore del Borgosesia Marco Didu presenta la prima gara del girone di ritorno che vedrà i granata ospitare al "Comunale" il Bra: "Abbiamo staccato 4 giorni dopo l'ultima partita del girone d'andata poi dal 27 dicembre abbiamo ripreso ad allenarci, abbiamo fatto un lavoro intenso e sono contento di come hanno reagito i ragazzi, da martedì abbiamo iniziato a preparare la partita con il Bra.

Un girone d'andata come ho già detto altalenante, siamo partiti bene esprimendo un buon calcio, poi abbiamo avuto un calo che penso sia fisiologico per una squadra giovane come la nostra, nelle ultime quattro partite gli episodi non sono stati favorevoli come ad esempio contro la Fezzanese, qualche punto ci manca ma la determinazione deve essere massima per fare un girone di ritorno all'altezza.

Ricominciamo dal Bra, una squadra forte che ha cambiato parecchi giocatori, bisognerà stare molto attenti ma noi come abbiamo fatto sempre in casa dobbiamo fare una gara intensa per mettere in difficoltà l'avversario e cercando di portare a casa un risultato importante"