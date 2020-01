Gozzano, De Angelis è il primo nome del mercato rossoblu

Si muove il Gozzano annunciando il primo colpo del mercato prossimo venturo. Nicolò De Angelis, trequartista 19enne romano, è stato acquisito a titolo definitivo dal Torino e sarà a disposizione già per l'impegno odierno che vedrà la compagine cusiana di David Sassarini impegnata a Brescia nel probante test contro l'Arzignano Valchiampo.

De Angelis, cresciuto nel settore giovanile della Roma, si è affermato proprio in maglia granata con la quale è diventato uno dei centrocampisti in prospettiva più interessanti dell'intero panorama nazionale. Svezzato dal suo corregionale Federico Coppitelli, poi volato a guidare l'Imolese, De Angelis ha trovato la piena maturazione nel corso di questa stagione sotto la guida di Marco Sesia, una crescita che l'ha portato nel giro della Nazionale Under 19.

Trequartista che ben ha saputo integrarsi nell'attacco della Primavera granata con un altro nome in rampa di lancio del nostro calcio nazionale, quello di Vincenzo Millico, De Angelis ha dimostrato di sapersi ben disimpegnare anche da mezzala o da esterno in un centrocampo a quattro, sfruttando le proprie dote di incursore e la visione di gioco oltre la norma per arrivare al tiro con il sinistro, piede preferito con il quale cerca spesso la conclusione a rete pur non avendo nelle sue corde grandi quantità di gol.

