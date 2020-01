Cessione Catania, i prossimi 10 giorni saranno decisivi

La cessione del Calcio Catania tiene banco tra i discorsi dei tifosi rossazzurri. La squadra di Lucarelli tornerà in campo il 12 gennaio (contro la Virtus Francavilla) e nemmeno il calciomercato infiamma i supporters etnei. Come andrà a finire la trattativa che vede coinvolti gli ex dirigenti del club Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino? La prossima settimana, in questo senso, sarà decisiva: il 7 gennaio ci sarà la sentenza del Tribunale di Catania in merito all'amministrazione straordinaria per Meridi, la società che gestisce i supermercati Forté. Contemporaneamente si cercherà di accelerare la trattativa, non prima però di aver accertato le garanzie bancarie a supporto dell'offerta avanzata dal 'Comitato promotore'

Sabato pomeriggio, con una nota, il 'Comitato promotore', dopo essersi costituito con un atto notarile, ha reso noto di avere "delegato lo studio Paladino e quello Castelli", in qualità di "consulenti del gruppo di imprenditori che desiderano rilevare il club rossazzurro, per tutti gli aspetti extra sportivi".

Il mandato di gestione del 'Comitato promotore' è stato conferito a quattro persone: Fabio Pagliara, nel ruolo di presidente, Antonio Paladino, nel ruolo di vice presidente, Girolamo Di Fazio, nel ruolo di tesoriere e Maurizio Pellegrino, nel ruolo di segretario.

I prossimi passi, ha annunciato il Comitato, saranno, quelli di "contattare la società Calcio Catania nei modi previsti quando si imbastisce una proposta di trattativa e avviare tutte le procedure previste dalla legge per ottenere le necessarie attestazioni".

"Ecco perché - si è spiegato in una nota - per rispetto nei confronti di tutte le parti coinvolte e della città, in questa fase il Comitato sarà rappresentato esclusivamente dallo studio Paladino e dallo studio Castelli. Terminato il loro compito, se, così come ci si augura, tutto sarà andato per il meglio - conclude la nota del 'Comitato promotore' - sarà la volta delle componenti, alle quali sarà affidato l'aspetto prettamente sportivo, dire la loro".

