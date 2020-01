Oggi la prima uscita del Novara nel 2020

Oggi al "Piola" con ingresso gratuito il Novara farà la sua prima uscita del 2020 in casa contro la Pro Eureka.

La sfida inizierà alle 14,30 e sarà anche la prima della nuova proprietà che ha assistito in questi giorni agli allenamenti degli azzurri; domenica prossima il Novara ricomincerà il girone A di Serie C in casa contro la capolista Monza nel big match di giornata.

