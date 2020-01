Lecce. Liverani: "C'è grande voglia di ricominciare"

Mister Liverani, alla vigilia della gara contro l'Udinese, ha parlato in sala stampa commentando il momento dei giallorossi e l'importante sfida salvezza di domani. Queste le sue parole:

Dopo questa sosta ho trovato il gruppo bene, ho visto i ragazzi mentalmente più rilassati, più forti, con una gran voglia di ricominciare. C’è tutta la volontà di ripartire con la voglia di fare qualcosa di straordinario, a partire dalla battaglia con l’Udinese che ci aspetta domani. Domani affronteremo una squadra ostica, esperta e fisica. L’Udinese dispone di giocatori di gamba sia in avanti che sugli esterni, è una formazione costruita con giocatori che da tempo giocano nei massimi campionati. Nelle scelte che andrò a fare per il reparto avanzato devo tener conto delle caratteristiche in funzione dell’equilibrio che la squadra deve avere. Davanti abbiamo una squadra ostica, esperta e molto fisica che gioca su queste ripartenze che si affidano alla qualità e alla fantasia di De Paul e Mandragora.

Ci sono dei dubbi per domani, dobbiamo sicuramente capire come improntarla dall'inizio, i maggiori dubbi riguardano il reparto offensivo. In mezzo siamo pochi e quindi ho le scelte obbligate. I ragazzi hanno grande voglia di ricominciare. Per ora dobbiamo giocare così per esaltare le nostre caratteristiche, stiamo lavorando su altre scelte tattiche, ma dobbiamo aspettare che arrivi qualcuno dal mercato. Non mi piace parlarne, ma c'è grande sintonia con ds e società, arriveranno i calciatori che ci servono per completare la rosa.