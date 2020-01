Primo colpo invernale in entrata del Picerno: preso Squillace

Il difensore Tommaso Squillace è un nuovo calciatore del Picerno. Classe 1989, originario di Reggio Calabria, ha firmato in mattinata il contratto che lo lega al club melandrino. Squillace ha collezionato ad oggi 242 presenze in Serie C. Ha vestito le maglie di Ravenna, Pavia, Pro Vercelli, Catanzaro, Messina, Unicusano Fondi e nelle ultime tre stagioni con la Sicula Leonzio. Vestirà la maglia numero 13.