SERIE D - Foggia-Fasano LIVE, diretta testuale del match

Archiviata la sosta di inizio anno, torna puntualmente in campo la Serie D. Per il Girone H squadre in campo per la 18° giornata che tra le tante sfide propone il big match dello "Zaccheria" tra Foggia e Fasano.

Di fronte due squadre protagoniste fin qui di un ottimo girone d'andata: da una parte i rossoneri di Ninni Corda che hanno conquistato 37 punti laureandosi così campioni d'inverno assieme al Bitonto, dall'altra i biancazzurri di Giuseppe Laterza che hanno totalizzato sette punti in meno della compagine dauna, ma che in Coppa Italia hanno conquistato l'accesso alle semifinali estromettendo proprio i satanelli.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-citta-di-fasano/330750.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Cipolletta, Gentile, Di Jenno; Salines, Staiano, Cittadino, Gerbaudo, Campagna; Russo, Tortori. A disposizione: Di Stasio, Kourfalidis, Anelli, Tedesco, Ndiaye, Buono, Cadili, Gibilterra, Strumbo. Allenatore: Ninni Corda.

FASANO (4-2-3-1): Suma; De Vitis, Rizzo, Panebianco, Pedicone; Ganci, Bernardini; Titarelli, Cavaliere, Prinari; Diaz. A disposizione: Notaristefano M., Scardicchio, Pittelli, Notaristefano L., Zito, Lanzone, Serri, Cochis, Gomes Forbes. Allenatore: Giuseppe Laterza.

Entra nel nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato: https://chat.whatsapp.com/IRu6Y35DTMY7GdV9rTCdDm