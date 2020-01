Juve Stabia, ingressi omaggio per le sfide di Gennaio: le info

Il comunicato del club

S.S. Juve Stabia, augurando una felice Epifania a tutti i suoi tifosi, ne approfitta per donare un dolce pensiero che va ad aggiungersi alle calze di alcuni di loro. Da sempre impegnati nelle attività sociali e nell’ottica della storica continuità del progetto solidale, nell’intento dichiarato di alimentarlo costantemente, il Presidente Andrea Langella e tutta la dirigenza della società gialloblù hanno deciso, d’intesa con il Sindaco della Città di Castellammare di Stabia, in vista dell’Epifania, di regalare l’accesso gratuito allo Stadio “Menti”, in occasione delle prossime gare casalinghe di campionato della Juve Stabia, a 30 famiglie meno abbienti, individuate dai referenti comunali.

La Juve Stabia è un patrimonio di tutti e rafforzare il legame con la Città delle Acque e con tutte le classi sociali costituisce una priorità ed un obiettivo che viene sempre tenuto in evidenza in ogni progetto e tipologia di azione. Regalare un sorriso e la possibilità di stare accanto ai propri colori del cuore è il nostro regalo più bello per questa Epifania, da condividere con gli Stabiesi che amano i nostri colori.