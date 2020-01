Catania, l'ex Baiocco: "Mancata programmazione seria. La cordata..."

L'argomento principale in casa Catania è il possibile passaggio di proprietà con la cordata rappresentata in primis da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino pronta a presentare un'offerta al patron Nino Pulvirenti. Un passaggio di consegne ben visto dall'ex giocatore rossazzurro Davide Baiocco, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Felice che ci siano persone nuove interessate al Catania, la società deve essere salvata e non arrivare al default come a Palermo o come è successo a me a Perugia. Mi auguro che il gruppo pronto a rilevare, possa costruire nel tempo, almeno un lustro, qualcosa di serio e non si fermi solo alla programmazione per un anno della prima squadra. Sto parlando dei giovani e del settore giovanile, del branding, nel relazionarsi con la città, insomma tutto ciò che negli ultimi anni a Catania è mancato, la programmazione seria".

