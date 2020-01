Catania, l'ex Mascara: "E' il momento per il passaggio di proprietà"

La cessione del Calcio Catania tiene banco anche sui giornali. Su La Gazzetta dello Sport, ed. Sicilia, c'è spazio non solo per le parole di Davide Baiocco (clicca qui per leggerle) ma anche per un altro ex rossazzurro, Giuseppe Mascara, oggi allenatore del Biancavilla (Serie D, girone I). Queste le sue dichiarazioni. "Sono contento, l'attuale società non può permettersi di andare avanti, trovo giusto dare seguito. Pagliara l'ho avuto ai tempi di Gaucci, lo conosco così come Pellegrino, sono persone credibili e la città ha fiducia nei due dirigenti. Per esporsi in questa maniera, penso ci sia un interessamento reale per rilevare la società, nonostante i debiti. Le operazioni si fanno tra le parti, spero che anche la proprietà attuale, possa convincersi a passare il testimone".

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio