Juve Stabia, ritardi nei lavori al 'Menti': la deadline incombe

I restanti lavori di manutenzione ed installazione dei sediolini nelle curve di casa ed ospiti dello stadio 'Menti' di Castellammare animano il nuovo e frenetico anno in casa gialloblè

Anno nuovo, vecchie questioni. Ma questa volta piuttosto incombenti.

La Juve Stabia di mister Fabio Caserta sta vivendo un ottimo momento di stagione grazie alle tre vittorie ottenute nelle ultime quattro giornate di campionato culminate con la vittoria dell'ultimo turno di andata sul Cosenza che ha, di fatto, rilanciato le ambizioni di salvezza del sodalizio campano. Tuttavia, se da un lato il club del presidente Langella può dormire sonni tranquilli, sul versante dei lavori di manutenzione necessari da effettuare allo stadio cittadino c'è ben poco da sorridere. Lo scorso 13 dicembre vi avevamo parlato, attraverso una panoramica generale, degli interventi di cui avrebbe goduto il 'Menti' attraverso le parole in anteprima di un consigliere comunale stabiese. Ebbene, ad oggi 5 gennaio 2020, si registrano ritardi da parte del Comune di Castellammare nell'inizializzazione dei suddetti lavori, con la gara d'appalto nemmeno cominciata.

La proroga di cui gode la Juve Stabia nell'ultimare tali lavori scade il 1 giorno di febbraio; diversi in questo periodo sono stati anche i solleciti da parte della Lega B a club e comune per far si che il 'Menti' possa essere regolarizzato entro la data di scadenza. Tutti disattesi. Nel caso in cui il Menti non sia messo in regola secondo le normative vigenti in tempi a questo punto considerevolmente stretti, la Juve Stabia rischierebbe addirittura l'esilio dal proprio stadio. Una mazzata terrificante in considerazione del fatto che la maggior parte dei risultati positivi delle vespe durante quest'anno di B provengono proprio dalle sfide disputate al Romeo Menti.