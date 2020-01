Foggia, Corda "Dobbiamo essere più cattivi. La sosta ci ha fatto male"

È intervenuto in conferenza stampa, nell'immediato post-gara di Foggia-Fasano 2-2, il tecnico dei rossoneri Ninni Corda. Queste le sue parole:

"I due falli tattici che non abbiamo fatto sono stati determinanti, deriva dal fatto che non eravamo cattivi. Cittadino non ha fatto una buona partita, ho sbagliato a farlo giocare dall'inizio perché non ha fatto bene negli ultimi allenamenti ma ho avuto un po’ di calciatori che non stavano bene. Alcuni giocatori importanti non hanno fatto la partita che dovevano fare, si sono espressi a tratti e non hanno fatto la differenza. Queste partite però è importante non perderle ed il pareggio in dieci arrivato negli ultimi minuti è un buon risultato.

Nel primo tempo il Fasano ha avuto solo due occasioni. In campo eravamo davvero contati per poter avere alternative soprattutto a centrocampo. Siamo tornati con i piedi per terra dopo le cinque vittorie consecutive che ci avevano fatto passare una Natale troppo tranquillo. La sosta non ci ha fatto bene ma il pareggio ci può stare contro di loro. Vediamo se il Fasano ripeterà una partita come questa anche in altre giornate di campionato. Non siamo abituati a gestire, dovevamo cercare di fare il secondo gol il prima possibile. Dobbiamo essere più bravi nel chiudere le partite.

Di Jenno doveva cambiarlo un po’ prima, Tedesco non è entrato con una condizione mentale buona e deve lavorare meglio con la testa perché entrare a Foggia non è come farlo ad Altamura. Chi sbaglia venendo espulso pagherà sullo stipendio. Serve numericamente un attaccante perché ne abbiamo solo tre. Gentile è stato molto bravo nel finale a segnare. Non sono soddisfatto del pareggio ma vedendo com'è arrivato negli ultimi minuti in dieci va bene".

Fonte: ilfoggia.com

