Cessione Catania, Follieri non molla: "Pronta l'evidenza fondi"

Non solo il duo Pagliara-Pellegrino per la cessione del Catania. Rimane in corsa anche Raffaello Follieri, l'unico, prima di Natale, a farsi vivo per l'acquisto del club di Via Magenta.

Con una nota l'imprenditore foggiano annuncia di essere pronto a fornire l'evidenza fondi per l'inizio della trattativa: "Follieri Capital Ltd comunica che la società è pronta a fornire Le credenziali di evidenza fondi richiesta per l'inizio della due diligence e della trattativa formale per l'acquisizione del Calcio Catania SpA e poter velocemente arrivare alla firma di un preliminare di acquisto. Teniamo a precisare che il nostro piano Industriale prevede un investimento equivalente a sessanta milioni di euro per poter effettuare i pagamenti del debito pregresso e investimenti per il futuro. Siamo pronti con il sostegno della grande tifoseria catanese a portare il nome della squadra e della città nel mondo".

Contattato da IAM Calcio Catania, Follieri conferma di voler presentare, entro la prossima settimana, l'evidenza fondi così come richiesto dai legali del Calcio Catania per l'inizio della trattativa.

