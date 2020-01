Benevento. Manca pochissimo all'arrivo di una punta dalla Spal

Gabriele Moncini è vicinissimo ad essere un calciatore del Benevento. La trattativa tra le parti pare aver subito una netta accelerata nelle ultime ore, complice anche la richiesta di mister Inzaghi di avere a disposizione il nuovo arrivato per il mini-ritiro romano che precederà la ripresa del campionato.

Il calciatore della Spal era stato inserito tra i convocati da mister Semplici per il match odierno contro l'Hellas Verona, conclusosi poi con la vittoria degli scaligeri al "Mazza" di Ferrara, salvo poi essere spedito in tribuna e non sedere nemmeno in panchina. Un indizio più che concreto che lascia intendere la volontà della società e del ragazzo di preservare l'integrità e non mandare all'aria un affare che si concluderebbe sulla base del trasferimento definitivo e con un triennale (con quarto anno opzionale) per il calciatore. Non si conoscono ancora le cifre ufficiali dell'operazione ma, dalle voci di mercato, il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 3,5/4 milioni di euro.

