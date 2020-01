Il Savoia stende il San Tommaso: finisce 2 a 0

Il Savoia si schiera con il consueto schieramento per dieci undicesimi: Coppola; Dionisi, Guastamacchia, Poziello; Rondinella, Tascone, Gatto, Bozzaotre; Osuji, Cerone; Diakitè. Il San Tommaso risponde con: Landi, Lambiase, Madonna, Colarusso, Mannone, Pagano, Alleruzzo, Castro, Sabatino, Stoia e Massaro.

Al 4’ prima vera offensiva dei Bianchi: palla girata da destra verso sinistra, Bozzaotre crossa per la testa di Diakitè ma la sfera viene spazzata via dalla retroguardia ospite. Al decimo del primo tempo risponde il San Tommaso, con Madonna che va al tiro dal limite e guadagna un calcio d’angolo. Passano 4 minuti di gioco ed arriva un’altra chance per i padroni di casa: punizione battuta a giro da Cerone, ma la palla si spegne oltre la traversa. Al 25’ assolo di Osuji che parte palla al piede e va alla conclusione, non trovando però i pali difesi da Landi. Minuto 31, il Savoia va in vantaggio con Poziello che, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sblocca il match.

Il cronometro segna 39’ quando Tascone e Bozzaotre si disimpegnano con un uno-due preciso, palla a Diakitè che si accentra e va al tiro rasoterra, senza trovare i pali. Ammoniti Mannone e Cerone al tramonto del match. Dopo 1 minuto di extra time, l’arbitro Borriello fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo si apre con Diakitè che parte in progressione e, da posizione impossibile, tenta il lob morbido ma la palla finisce fuori. Al 9’ c’è il recupero palla e la transizione offensiva rapida degli oplontini: Cerone tenta il pallonetto dalla lunga distanza ma Landi intuisce e blocca in presa. Al minuto 11, Mister Parlato muove le pedine sullo scacchiere tattico: Orlando in, Cerone out. 6 giri d’orologio dopo è Alessandro De Vena a prendere il posto di Adama Diakitè.

Al 20esimo il San Tommaso sfonda sulla destra, Guastamacchia è attento e rimedia deviando il pallone in calcio d’angolo. Minuto 26, il Savoia raddoppia con Antonio Guastamacchia che trasforma in rete, di testa, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Allo Stadio Giraud è 2-0 per la squadra di Mister Parlato!

Alla mezz’ora arriva l’esordio del difensore Scognamiglio, che sostituisce un più che positivo Bozzaotre. Doppio cambio operato da Liquidato: Raiola e Gaglione per Castro e Sabatino. Minuto 35, gran conclusione di Tascone che sibila il palo alla sinistra di Landi. 60 secondi dopo c’è spazio anche per Chironi, che prende il posto dell’applauditissimo Osuji.

Savoia in attacco al 37’: Orlando trova un corridoio in area per De Vena che si coordina e scocca il tiro ma non inquadra lo specchio della porta. Quando mancano 5 minuti alla fine, Liquidato schiera Cuciniello al posto di Alleruzzo. Al 41’ azione insistita del Savoia, con De Vena che calcia rasoterra dal limite ma senza creare apprensione a Landi. 120 secondi dopo fa il suo ingresso in campo Angelo Scalzone al posto di Matteo Dionisi.

Al 47’ tiro a giro di De Vena, con Landi bravo a smanacciare. Il gol annullato a Chironi per fuorigioco è l’ultima emozione della domenica allo Stadio Giraud. Savoia-San Tommaso 2-0.

Ufficio stampa Us Savoia