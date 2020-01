Serie A: tutte le partite di oggi, 6 gennaio

Dopo le vittorie di Lazio, Verona, Genoa e Torino, si completerà oggi, 6 gennaio, la 18° giornata di Serie A.

Ad aprire le danze sarà il Bologna, che ospiterà la nuova Fiorentina di Iachini a partire dalle ore 12.30. Il Bologna è 11° in Classifica, mentre la Viola occupa la 15° posizione, a +2 sulla zona retrocessione (la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN).

Su DAZN sarà visibile anche Atalanta-Parma, a partire dalle ore 15.00. Stesso orario anche per Juventus-Cagliari (SKY) e Milan-Sampdoria (SKY). Lecce ed Udinese si daranno invece battaglia dalle ore 18.00, prima del big match tra il Napoli e l'Inter (ore 20.45, in diretta esclusiva su Sky e Sky Go).