Milan-Sampdoria, dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan (12° in Serie A) è chiamato al riscatto dopo la terrificante prestazione esibita contro l'Atalanta (Diavolo sconfitto per 5 a 0 in casa della Dea). I Rossoneri ospiteranno la Sampdoria, in 17° posizione (15 punti, +1 sulla zona retrocessione).

Il Milan dovrebbe scendere in campo con Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina.

La Sampdoria dovrebbe rispondere con: Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Ramirez, Vieira, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Milan-Sampdoria sarà visibile in diretta esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming Sky Go, a partire dalle ore 15.00.