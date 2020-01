Napoli-Inter, dove vederla in TV e probabili formazioni

Il primo turno di Serie A del nuovo anno si chiuderà con Napoli-Inter. Gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, hanno raccolto 24 punti in 17 giornate ed occupano l'8° posto in Classifica (-5 dall'Europa League, -11 dalla Champions). L'Inter sarà costretta a tenere il passo della Juve, nel tentativo di restare in testa a pari punti (ma con lo scontro diretto perso, i bianconeri sarebbero comunque primi).

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

L'Inter di Antonio Conte dovrebbe rispondere con: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Napoli-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45, in diretta esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.